«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: гол Кардозо на 44-й минуте отменён VAR

В эти минуты проходит матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречаются испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гол опорника мадридцев Джонни Кардозо на 44-й минуте был отменён за игру рукой после просмотра VAR. Ранее, на первой минуте, полузащитник «матрасников» Пабло Барриос открыл счёт в матче.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную домашнюю победу над азербайджанским «Сабахом» (4:0). «Атлетико» в стартовом туре уступил на выезде английскому «Ливерпулю» (1:2).