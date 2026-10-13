«Бавария» пропустила от «Викинга» на 72-й секунде

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Викинг» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. В качестве главного арбитра встречи выступает Георги Кабаков из Болгарии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 72-й секунде счёт открыл защитник норвежской команды Джанни Стенснесс.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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