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Шумомер показал 105 децибел при объявлении фамилии Батракова перед игрой с «Барселоной»

Шумомер показал 105 децибел при объявлении фамилии Батракова перед игрой с «Барселоной»
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Шумомер показал 105 децибел при оглашении фамилии российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова перед игрой с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Батраков вышел в стартовом составе на встречу с сине-гранатовыми.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года. Зарплата Батракова в турецком гранде составит € 3,25 млн за сезон.

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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:

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