«Крупнейший скандал в мировом судействе». Моуринью высказался о деле Негрейры

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выступил с заявлением о судебном разбирательстве вокруг каталонской «Барселоны» и бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Если в итоге ничего не произойдёт и никто не понесёт реального наказания, это станет крупнейшим скандалом в истории мирового судейства», — приводит слова Моуринью El Chiringuito TV в социальных сетях.

Напомним, «дело Негрейры» разгорелось весной 2023 года: каталонский клуб обвиняется в переводе более € 7 млн компаниям, связанным с тогдашним вице-президентом судейского комитета Испании, в период с 2001 по 2018 год. В «Барселоне» заявляли, что оплачивали консультационные услуги по судейским отчётам, в то время как испанская прокуратура продолжает расследование по подозрению в коррупции.