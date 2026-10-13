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Краснодар — Факел, результат матча 13 октября 2026, счет 0:2, 4-й тур Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

«Краснодар» дома проиграл «Факелу» в матче Кубка России
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Завершился матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    

На 33-й минуте защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не забил с пенальти. На 69-й минуте счёт открыл полузащитник «Факела» Абдула Багамаев. На 81-й минуте нападающий Максим Турищев укрепил преимущество гостей.

После четырёх матчей Пути РПЛ «быки» набрали семь очков и занимают первое место в группе В. «Факел» заработал четыре очка и располагается на третьей строчке.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.

Календарь Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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