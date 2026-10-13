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Краснодар — Факел: Турищев укрепил преимущество гостей на 81-й минуте

«Краснодар» — «Факел»: Турищев укрепил преимущество гостей на 81-й минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Матвей Заика. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    

На 81-й минуте нападающий Максим Турищев укрепил преимущество гостей.

На 33-й минуте защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не забил с пенальти. На 69-й минуте счёт открыл полузащитник «Факела» Абдула Багамаев.

«Краснодар» по итогам трёх стартовых туров идёт на первом месте в квартете В, набрав семь очков. «Факел», в активе которого одно очко, занимает последнее (четвёртое) место в группе.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.

Календарь Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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