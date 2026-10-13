«Галатасарай» — «Барселона»: Алексей Батраков открыл счёт на 28-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Галатасарай» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

5 фактов о Лиге чемпионов: