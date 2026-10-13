Алексей Батраков забил первый гол за «Галатасарай» — «Барселоне» в Лиге чемпионов

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков отметился первым голом в составе стамбульцев, поразив ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида из Италии. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голевой передачей на дебютный мяч Батракова отметился другой новичок клуба Рафаэл Леау. Россиянин перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно.

Всего у Батракова гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.