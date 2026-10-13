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Батраков стал первым со времён Аршавина россиянином, забившим «Барселоне» в Лиге чемпионов

Батраков стал первым со времён Аршавина россиянином, забившим «Барселоне» в Лиге чемпионов
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Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков первым из россиян со времён экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина забил «Барселоне» в Лиге чемпионов, открыв счёт в матче 2-го тура общего этапа. Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида из Италии. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Аршавин забил «Барселоне» в Лиге чемпионов более 15 лет назад — 16 февраля 2011 года.

Всего за всю историю еврокубков, помимо Батракова и Аршавина, из российских/советских игроков «Барселоне» забивали: Александр Рязанцев, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Родионов, Сергей Юран, Олег Саленко и Сергей Заец.

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