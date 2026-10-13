Батраков стал первым со времён Аршавина россиянином, забившим «Барселоне» в Лиге чемпионов

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков первым из россиян со времён экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина забил «Барселоне» в Лиге чемпионов, открыв счёт в матче 2-го тура общего этапа. Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида из Италии. На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу стамбульцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Аршавин забил «Барселоне» в Лиге чемпионов более 15 лет назад — 16 февраля 2011 года.

Всего за всю историю еврокубков, помимо Батракова и Аршавина, из российских/советских игроков «Барселоне» забивали: Александр Рязанцев, Александр Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Родионов, Сергей Юран, Олег Саленко и Сергей Заец.