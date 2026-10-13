15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков стал вторым самым молодым автором гола «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Батраков стал вторым самым молодым автором гола «Галатасарая» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошёл в историю турецкого клуба благодаря забитому мячу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

В возрасте 21 года россиянин стал вторым самым молодым автором гола за «львов» в истории главного европейского клубного турнира.

Клубный рекорд в Лиге чемпионов по-прежнему принадлежит защитнику Мохамеду Сарру, который в сентябре 2002 года отличился за стамбульскую команду в возрасте 18 лет и 270 дней.

На момент написания новости «Галатасарай» играет вничью с «Барселоной» — 1:1.

Материалы по теме
Алексей Батраков забил первый гол за «Галатасарай» — «Барселоне» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android