Батраков стал вторым самым молодым автором гола «Галатасарая» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошёл в историю турецкого клуба благодаря забитому мячу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В возрасте 21 года россиянин стал вторым самым молодым автором гола за «львов» в истории главного европейского клубного турнира.

Клубный рекорд в Лиге чемпионов по-прежнему принадлежит защитнику Мохамеду Сарру, который в сентябре 2002 года отличился за стамбульскую команду в возрасте 18 лет и 270 дней.

На момент написания новости «Галатасарай» играет вничью с «Барселоной» — 1:1.