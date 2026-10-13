Батраков стал вторым самым молодым автором гола «Галатасарая» в Лиге чемпионов
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошёл в историю турецкого клуба благодаря забитому мячу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
В возрасте 21 года россиянин стал вторым самым молодым автором гола за «львов» в истории главного европейского клубного турнира.
Клубный рекорд в Лиге чемпионов по-прежнему принадлежит защитнику Мохамеду Сарру, который в сентябре 2002 года отличился за стамбульскую команду в возрасте 18 лет и 270 дней.
На момент написания новости «Галатасарай» играет вничью с «Барселоной» — 1:1.
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