Фото: Батраков отпраздновал первый гол за «Галатасарай», игрок похлопал по эмблеме

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отпраздновал свой дебютный гол за стамбульскую команду, который он забил «Барселоне» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Хавбек открыл счёт на 28-й минуте. После забитого мяча Батраков похлопал по эмблеме клуба.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: