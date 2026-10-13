«Счастлив за того ребёнка». Экс-тренер Батракова — о голе Алексея в ворота «Барселоны»

Детский тренер Андрей Нагибин, который привёл Алексея Батракова в академию «Локомотива», высказался о голе российского полузащитника в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Сразу после гола Лёши в ворота «Барселоны» мне позвонило и написало человек десять — мои коллеги и друзья. Я искренне счастлив за того ребёнка, которого давным-давно увидел в манеже в Орехово-Зуево. Теперь он достиг своей мечты. Хочу поздравить Алексея! В такой тяжёлой игре, когда «Барса» очевидно владеет большим преимуществом, использовать единственный шанс дорогого стоит. Думаю, Алексей сейчас номер один во всех новостях страны», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.