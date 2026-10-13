Батраков стал первым игроком из России с 2021 года, забившим в Лиге чемпионов

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков первым из россиян забил гол в Лиге чемпионов УЕФА с 2021 года, поразив ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа. Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида из Италии. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последним российским игроком, который забивал в главном клубном турнире Европы, был экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Хавбек отличился в матче 6-го тура группового этапа ЛЧ-2021/2022 с «Челси» (3:3). Встреча состоялась 8 декабря 2021-го.