Кубок России – 2026/2027 по футболу: результаты на 13 октября, календарь, таблица

Сегодня, 13 октября, в Фонбет Кубке России сезона-2026/2027 состоялся один матч пятого раунда Пути регионов и две встречи четвёртого тура Пути РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Пятый раунд Пути регионов:

«Спартак» Кострома — «Челябинск» — 1:0.

Четвёртый тур Пути РПЛ:

«Локомотив» — «Акрон» — 1:1 (1:3 пен.);

«Краснодар» — «Факел» — 0:2.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Топ-5 фактов о российском футболе: