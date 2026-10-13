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«Викинг» — «Бавария»: Кейн отыграл один мяч на 54-й минуте

«Викинг» — «Бавария»: Кейн отыграл один мяч на 54-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Викинг» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. В качестве главного арбитра выступает Георги Кабаков из Болгарии. На момент выхода новости счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

На 72-й секунде счёт открыл защитник норвежской команды Джанни Стенснесс. На 38-й минуте Петер Кристиансен удвоил преимущество. На 54-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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