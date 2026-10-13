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«Он готов стать королём». В Турции отреагировали на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ

«Он готов стать королём». В Турции отреагировали на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ
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Турецкий журналист Мухаммет Думан отреагировал на гол полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «Барселоне» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играют в эти минуты на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида из Италии. На момент написания новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«В последние недели Батраков подвергся жёсткой критике со стороны болельщиков — к сожалению, фанаты в Турции склонны быть очень нетерпеливыми. Многие даже начали ставить под сомнение и критиковать сумму трансфера, уплаченную за него. Вчера главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук выразил свою уверенность в Батракове. Забитым в ворота «Барселоны» голом Батраков ответил своим критикам и заявил: «Теперь всё начинается заново». Считаю, что этот гол станет началом его восхождения.

Батраков продемонстрировал свой футбольный класс, показал это с командой уровня «Барселоны». Он готов стать новой любимой звездой Окана Бурука и королём», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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