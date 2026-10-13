Алексей Батраков заменён на 58-й минуте матча «Галатасарай» — «Барселона»

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Галатасарай» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступает Марко Гуида. На момент выхода новости счёт — 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте Батраков был заменён.

Ранее, на 28-й минуте, счёт открыл полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков. На 34-й минуте нападающий хозяев Виктор Осимхен забил гол, однако он был отменён после просмотра VAR. На 43-й минуте защитник сине-гранатовых Жоау Канселу сравнял счёт. На 50-й минуте полузащитник Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 53-й минуте вингер Энтони Гордон забил третий гол каталонского клуба.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

5 фактов о Лиге чемпионов: