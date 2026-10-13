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Гарри Кейн вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю

Гарри Кейн вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ за всю историю
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Викингом». Для английского форварда эти мячи стали 56-м и 57-м в истории турнира. По этому показателю он вышел на восьмую строчку.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

Таким образом, Кейн опередил Рууда ван Нистелроя (56) и сравнялся с экс-одноклубником Томасом Мюллером, у которого те же 57 мячей в Лиге чемпионов, но в 163 матчах. Кейн затратил на эти голы 73 игры.

Кейн выступает за «Баварию» c 2023 года. До этого спортсмен представлял «Тоттенхэм».

«Бавария» в 1-м туре Лиги чемпионов разгромила ещё одну норвежскую команду. Пострадал «Будё-Глимт» — 5:0.

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