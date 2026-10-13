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Интер — Брюгге, результат матча 13 октября 2026, счет 3:4, 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027

Хет-трик Трезольди принёс «Брюгге» победу над «Интером» в Лиге чемпионов
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Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между миланским «Интером» и бельгийским «Брюгге». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

Главным героем встречи стал нападающий «Брюгге» Николо Трезольди, оформивший хет-трик на миланской арене. Форвард бельгийцев открыл счёт на 30-й минуте, а во второй половине встречи отличился на 63-й и 74-й минутах.

В обоих эпизодах голевыми передачами отметился вингер бельгийцев Карлуш Форбш. На 87-й минуте португалец оформил уже ассистентский хет-трик, отдав пас на Ромео Вермана, который снял все вопросы о победителе, отправив четвёртый мяч в сетку ворот хозяев.

В составе «Интера» дубль оформил аргентинский капитан Лаутаро Мартинес, отличившийся на 44-й минуте после передачи Федерико Димарко и на 81-й минуте с паса Петара Сучича, а также один гол забил Анж-Йоан Бонни.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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