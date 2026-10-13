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Арсенал — Лилль, результат матча 13 октября 2026, счет 3:0, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027

«Арсенал» разгромил «Лилль», забив три гола за восемь минут в Лиге чемпионов
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лилль» Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Победу со счётом 3:0 праздновали «канониры».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

На 64-й минуте защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер открыл счёт. На 67-й минуте полузащитник Эберечи Эзе с паса вингера Букайо Саки удвоил преимущество лондонцев. На 71-й минуте Сака отличился самостоятельно.

«Арсенал» довёл количество набранных в турнире очков до шести. В 1-м туре «канониры» переиграли «Наполи» (1:0). Лилль потерпел второе поражение. Ранее французы уступили «Бетису» (2:3).

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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