«Вильярреал» одержал волевую победу над «Наполи» во 2-м туре Лиги чемпионов

Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между испанским «Вильярреалом» и итальянским «Наполи». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте — точным ударом ворота испанцев поразил косовский защитник неаполитанцев Амир Ррахмани.

«Жёлтая субмарина» стремительно переломила ход игры в середине первого тайма, забив два мяча за три минуты: на 23-й минуте нападающий хозяев Жорж Микаутадзе сравнял счёт, а на 26-й минуте уругвайский защитник Сантьяго Моуриньо вывел команду вперёд после результативной передачи Жерара Морено.

Окончательную точку в поединке на 86-й минуте поставил форвард «Вильярреала» Тани Олувасейи, отправивший третий мяч в сетку ворот неаполитанцев с передачи Айосе Переса.