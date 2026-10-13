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Вильярреал — Наполи, результат матча 13 октября 2026, счет 3:1, 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027

«Вильярреал» одержал волевую победу над «Наполи» во 2-м туре Лиги чемпионов
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Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между испанским «Вильярреалом» и итальянским «Наполи». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1. Игру обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Ррахмани – 8'     1:1 Микаутадзе – 23'     2:1 Моуриньо – 26'     3:1 Олувасейи – 86'    

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте — точным ударом ворота испанцев поразил косовский защитник неаполитанцев Амир Ррахмани.

«Жёлтая субмарина» стремительно переломила ход игры в середине первого тайма, забив два мяча за три минуты: на 23-й минуте нападающий хозяев Жорж Микаутадзе сравнял счёт, а на 26-й минуте уругвайский защитник Сантьяго Моуриньо вывел команду вперёд после результативной передачи Жерара Морено.

Окончательную точку в поединке на 86-й минуте поставил форвард «Вильярреала» Тани Олувасейи, отправивший третий мяч в сетку ворот неаполитанцев с передачи Айосе Переса.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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