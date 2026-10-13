«Викинг» — «Бавария»: гости вышли вперёд на 71-й минуте после 0:2 в первом тайме

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречаются «Викинг» и «Бавария». Игра проходит на стадионе «Люсе Арена» в Ставангере. В качестве главного арбитра встречи выступает Георги Кабаков из Болгарии. На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу гостей.
На 72-й секунде счёт открыл защитник норвежской команды Джанни Стенснесс. На 38-й минуте Петер Кристиансен удвоил преимущество. На 54-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 60-й минуте англичанин оформил дубль. На 71-й минуте Луис Диас вывел «Баварию» вперёд.
В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.
- 18 октября 2026
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