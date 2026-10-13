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Лейпциг — ПСВ, результат матча 13 октября 2026, счет 1:0, 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027

Гол Груды принёс «РБ Лейпциг» победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов
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Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между немецким «РБ Лейпциг» и нидерландским ПСВ из Эйндховена. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала шотландская судейская бригада во главе с арбитром Ником Уолшем.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Груда – 75'    

Гости имели отличный шанс повести в счёте ещё в первом тайме: на 19-й минуте в ворота «быков» был назначен 11-метровый удар, однако хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич не сумел реализовать пенальти.

Судьбу встречи решил точный удар в концовке второго тайма. На 75-й минуте немецкий полузащитник «РБ Лейпциг» Браян Груда забил единственный мяч и принёс своей команде три очка.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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