Гол Груды принёс «РБ Лейпциг» победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между немецким «РБ Лейпциг» и нидерландским ПСВ из Эйндховена. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала шотландская судейская бригада во главе с арбитром Ником Уолшем.

Гости имели отличный шанс повести в счёте ещё в первом тайме: на 19-й минуте в ворота «быков» был назначен 11-метровый удар, однако хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич не сумел реализовать пенальти.

Судьбу встречи решил точный удар в концовке второго тайма. На 75-й минуте немецкий полузащитник «РБ Лейпциг» Браян Груда забил единственный мяч и принёс своей команде три очка.