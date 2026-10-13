«Бавария» в меньшинстве упустила волевую победу над «Викингом», пропустив на 90-й минуте

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Викинг» и «Бавария». Игра прошла на стадионе «Люсе Арена» в Норвегии и завершилась ничьей 3:3.

На 72-й секунде счёт открыл защитник норвежской команды Джанни Стенснесс. На 38-й минуте Петер Кристиансен удвоил преимущество. На 54-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 60-й минуте англичанин оформил дубль. На 71-й минуте Луис Диас вывел «Баварию» вперёд. На 90-й минуте Херман Хауген вернул равновесие в счёте.

На 73-й минуте Олисе сфолил на сопернике и получил жёлтую, после чего откинул мяч в лицо оппоненту и получил вторую жёлтую. Француза удалили с поля, он пропустит матч с «Арсеналом».

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.