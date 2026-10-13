«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ЛЧ, пропустив на первой минуте. Йоро удалили

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Уже на первой минуте полузащитник «матрасников» Пабло Барриос открыл счёт в матче. Гол опорника мадридцев Джонни Кардозо на 44-й минуте был отменён за игру рукой после просмотра VAR. На 74-й минуте защитник «МЮ» Лени Йоро получил прямую красную карточку за фол в центре поля. На 79-й минуте нападающий «Атлетико» Адемола Лукман удвоил преимущество своей команды, добив мяч в пустые ворота.

«Атлетико» набрал первые три очка в ЛЧ-2026/2027. В 1-м туре мадридцы проиграли «Ливерпулю» (1:2). «Юнайтед» остался с тремя очками. Туром ранее «красные дьяволы» одолели «Сабах» (4:0).