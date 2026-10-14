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Тереховский отмечал отбитые пенальти, Галактионов злился на бровке. Фото победы «Акрона»

Тереховский отмечал отбитые пенальти, Галактионов злился на бровке. Фото победы «Акрона»
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13 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором «Локомотив» принимал «Акрон». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок. В основное время победитель выявлен не был — 1:1. В серии пенальти точнее оказались тольяттинцы — 3:1.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 48-й минуте вингер «Локо» Сергей Пиняев открыл счёт в матче. На 61-й минуте нападающий «Акрона» Артём Шуманский забил ответный мяч. В серии послематчевых пенальти вратарь гостей Игнат Тереховский отразил три удара из четырёх.

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