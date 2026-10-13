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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 13 октября

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 13 октября
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Во вторник, 13 октября, состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Лиги чемпионов, общий этап, 13 октября:

  • «Ланс» — «Спортинг»  — 0:2;
  • «Сабах» — «Славия» — 2:0;
  • «Викинг» — «Бавария»  — 3:3;
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»  — 2:0;
  • «Вильярреал» — «Наполи» — 3:1;
  • «Галатасарай» — «Барселона»  — 1:4;
  • «РБ Лейпциг» — ПСВ —  1:0;
  • «Интер» — «Брюгге»  — 3:4;
  • «Арсенал» — «Лилль» — 3:0.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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