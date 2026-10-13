Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 13 октября

Во вторник, 13 октября, состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Лиги чемпионов, общий этап, 13 октября:

«Ланс» — «Спортинг» — 0:2;

«Сабах» — «Славия» — 2:0;

«Викинг» — «Бавария» — 3:3;

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;

«Вильярреал» — «Наполи» — 3:1;

«Галатасарай» — «Барселона» — 1:4;

«РБ Лейпциг» — ПСВ — 1:0;

«Интер» — «Брюгге» — 3:4;

«Арсенал» — «Лилль» — 3:0.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.