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Батраков — лучший игрок «Галатасарая» в матче с «Барселоной» по оценке Sofascore

Батраков — лучший игрок «Галатасарая» в матче с «Барселоной» по оценке Sofascore
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков получил оценку 7,4 за матч с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов от аналитического портала Sofascore. Это лучший показатель среди всех футболистов стамбульской команды в указанной встрече.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Батраков открыл счёт на 28-й минуте матча с «Барселоной». Этот гол остался единственным для «Галатасарая» в игре. Российский полузащитник был заменён на 58-й минуте.

Вторая самая высокая оценка в составе турецкого клуба у защитника Роланда Шаллаи — 7,0.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:

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