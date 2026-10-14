Батраков — лучший игрок «Галатасарая» в матче с «Барселоной» по оценке Sofascore

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков получил оценку 7,4 за матч с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов от аналитического портала Sofascore. Это лучший показатель среди всех футболистов стамбульской команды в указанной встрече.

Батраков открыл счёт на 28-й минуте матча с «Барселоной». Этот гол остался единственным для «Галатасарая» в игре. Российский полузащитник был заменён на 58-й минуте.

Вторая самая высокая оценка в составе турецкого клуба у защитника Роланда Шаллаи — 7,0.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: