Джон Кордоба извинился перед болельщиками за неудачный отрезок «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба извинился перед болельщиками за серию поражений. «Быки» потерпели поражения от «Зенита» (2:3) и «Факела» (0:2).

«Как капитан команды, я бы хотел извиниться перед болельщиками за этот период, через который нам приходится проходить. И хочу поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете даже несмотря на то, что мы не смогли вернуться к победам и обыграть «Факел». Мы вернёмся на путь победителей, надеюсь, что сможем пользоваться вашей поддержкой и дальше. В следующий раз мы увидимся дома и однозначно с победой. Понимаю, что вы разочарованы ситуацией, но фанаты проявляются как раз в таких моментах. У меня нет сомнений в партнёрах по команде, в тренерском штабе и в том, что мы сможем выйти из этого положения», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.