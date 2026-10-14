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Джон Кордоба извинился перед болельщиками за неудачный отрезок «Краснодара»

Джон Кордоба извинился перед болельщиками за неудачный отрезок «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба извинился перед болельщиками за серию поражений. «Быки» потерпели поражения от «Зенита» (2:3) и «Факела» (0:2).

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13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    
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10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Как капитан команды, я бы хотел извиниться перед болельщиками за этот период, через который нам приходится проходить. И хочу поблагодарить за поддержку, которую вы оказываете даже несмотря на то, что мы не смогли вернуться к победам и обыграть «Факел». Мы вернёмся на путь победителей, надеюсь, что сможем пользоваться вашей поддержкой и дальше. В следующий раз мы увидимся дома и однозначно с победой. Понимаю, что вы разочарованы ситуацией, но фанаты проявляются как раз в таких моментах. У меня нет сомнений в партнёрах по команде, в тренерском штабе и в том, что мы сможем выйти из этого положения», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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