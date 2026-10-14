«Выход только один». Вратарь «Краснодара» Агкацев — о серии команды без побед

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о серии команды из пяти матчей без побед. В 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «быки» уступили «Факелу» (0:2).

«У нашей команды сейчас не самый лучший отрезок — пять матчей подряд не побеждаем. Джон [Кордоба] и я — капитан и вице-капитан — должны в первую очередь извиниться перед болельщиками за игру с «Факелом», за результат. Проигрывать Воронежу на своём поле для нас непозволительно. Я вижу только один выход — работать ещё больше и стараться переломить эту ситуацию. Другого нет. Мы будем стараться это делать», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Ранее «Краснодар» четыре раза подряд не смог выиграть в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге: в 7-м туре с «Крыльями Советов» (2:2), в 8-м — с «Акроном» (1:1), в 9-м — с «Оренбургом» (0:0) и в 10-м — с «Зенитом» (2:3).