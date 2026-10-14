Кахигао разобрал дебютный гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны» в ЛЧ

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о голе россиянина Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

«Конечно, это самый большой момент сегодняшнего вечера. Нужно уважить российский футбол. Это был топ-матч. Особенная игра, потому что я два года работал в «Галатасарае», я также был в системе «Барселоны», когда начинал свою карьеру игрока. Важно, что Батраков не только забил, но и начал атаку, которая в итоге привела к этому. Очень важный мяч для Алексея», — сказал Кахигао в эфире Okko.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.