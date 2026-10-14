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Кахигао разобрал дебютный гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны» в ЛЧ

Кахигао разобрал дебютный гол Батракова за «Галатасарай» в ворота «Барселоны» в ЛЧ
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о голе россиянина Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Конечно, это самый большой момент сегодняшнего вечера. Нужно уважить российский футбол. Это был топ-матч. Особенная игра, потому что я два года работал в «Галатасарае», я также был в системе «Барселоны», когда начинал свою карьеру игрока. Важно, что Батраков не только забил, но и начал атаку, которая в итоге привела к этому. Очень важный мяч для Алексея», — сказал Кахигао в эфире Okko.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.

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