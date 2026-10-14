WhoScored оценил в 7,0 игру Батракова в матче с «Барселоной» — лучший балл в «Галатасарае»

Аналитический портал WhoScored оценил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова на 7,0 в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это лучший показатель в составе стамбульской команды.

Батраков открыл счёт на 28-й минуте матча с «Барселоной». Этот гол остался единственным для «Галатасарая» в игре. Российский полузащитник был заменён на 58-й минуте.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста.

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: