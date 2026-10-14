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WhoScored оценил в 7,0 игру Батракова в матче с «Барселоной» — лучший балл в «Галатасарае»

WhoScored оценил в 7,0 игру Батракова в матче с «Барселоной» — лучший балл в «Галатасарае»
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Аналитический портал WhoScored оценил игру российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова на 7,0 в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Это лучший показатель в составе стамбульской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Батраков открыл счёт на 28-й минуте матча с «Барселоной». Этот гол остался единственным для «Галатасарая» в игре. Российский полузащитник был заменён на 58-й минуте.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста.

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