Спортивный директор «Спартака» Кахигао обсуждал Батракова с тренером «Галатасарая» Буруком

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об адаптации россиянина Алексея Батракова в турецком «Галатасарае», а также поделился деталями обсуждения полузащитника с главным тренером стамбульцев Оканом Буруком.

«Мне кажется, Батраков отлично справляется, потому что адаптироваться в Турции действительно непросто. Дело не столько в городе, сколько в давлении в «Галатасарае». Я поддерживаю общение с Оканом Буруком и другими людьми в клубе. Они счастливы, что подписали его», — сказал Кахигао в эфире Okko.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.