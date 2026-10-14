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Спортивный директор «Спартака» Кахигао обсуждал Батракова с тренером «Галатасарая» Буруком

Спортивный директор «Спартака» Кахигао обсуждал Батракова с тренером «Галатасарая» Буруком
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Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об адаптации россиянина Алексея Батракова в турецком «Галатасарае», а также поделился деталями обсуждения полузащитника с главным тренером стамбульцев Оканом Буруком.

«Мне кажется, Батраков отлично справляется, потому что адаптироваться в Турции действительно непросто. Дело не столько в городе, сколько в давлении в «Галатасарае». Я поддерживаю общение с Оканом Буруком и другими людьми в клубе. Они счастливы, что подписали его», — сказал Кахигао в эфире Okko.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.

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