Турецкий журналист проанализировал первый гол Батракова за «Галатасарай»

Турецкий спортивный журналист и комментатор Невзат Диндар разобрал дебютный гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин открыл счёт на 28-й минуте.
«Мы говорили, как нам нужно взламывать плотный прессинг «Барселоны». Гол стал показательным примером этого: Батраков одной передачей увидел Леау, Леау, не раздумывая, начал дриблинг. Батраков же после передачи двинулся в свободную зону и результативно ударил по мячу, который Леау откатил назад.
Батраков — футболист, который не только находит свободную зону, но и сам создаёт голевое пространство после передачи», — написал Диндар на странице в социальной сети X.
Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:
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