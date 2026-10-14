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Турецкий журналист проанализировал первый гол Батракова за «Галатасарай»

Турецкий журналист проанализировал первый гол Батракова за «Галатасарай»
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Турецкий спортивный журналист и комментатор Невзат Диндар разобрал дебютный гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Россиянин открыл счёт на 28-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Мы говорили, как нам нужно взламывать плотный прессинг «Барселоны». Гол стал показательным примером этого: Батраков одной передачей увидел Леау, Леау, не раздумывая, начал дриблинг. Батраков же после передачи двинулся в свободную зону и результативно ударил по мячу, который Леау откатил назад.

Батраков — футболист, который не только находит свободную зону, но и сам создаёт голевое пространство после передачи», — написал Диндар на странице в социальной сети X.

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