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Защитник «МЮ» Мартинес обратился с критикой к руководству после поражения в Лиге чемпионов

Защитник «МЮ» Мартинес обратился с критикой к руководству после поражения в Лиге чемпионов
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов назвал свой клуб командой, не соответствующей уровню турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

— Мы провели фантастический прошлый сезон и сейчас ожидаем большего от руководства.

— У вас не состав уровня Лиги чемпионов. Ожидали ли вы больших инвестиций летом?
— Да, 100% Честно говоря, ожидал большего от нашего технического директора.

Не думаю, что Кэррика поддержало [руководство летом]. Тренер сделал все, что мог. Если не поменяемся, в следующем сезоне это станет большой проблемой. Вы постоянно меняете тренеров, но что насчёт других областей? Легко говорить про тренера и игроков, но нужно смотреть и на других, — приводит слова Мартинеса журналист Натан Солт в Х.

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