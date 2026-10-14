Защитник «МЮ» Мартинес обратился с критикой к руководству после поражения в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов назвал свой клуб командой, не соответствующей уровню турнира.

— Мы провели фантастический прошлый сезон и сейчас ожидаем большего от руководства.

— У вас не состав уровня Лиги чемпионов. Ожидали ли вы больших инвестиций летом?

— Да, 100% Честно говоря, ожидал большего от нашего технического директора.

Не думаю, что Кэррика поддержало [руководство летом]. Тренер сделал все, что мог. Если не поменяемся, в следующем сезоне это станет большой проблемой. Вы постоянно меняете тренеров, но что насчёт других областей? Легко говорить про тренера и игроков, но нужно смотреть и на других, — приводит слова Мартинеса журналист Натан Солт в Х.