Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о разгромной победе сине-гранатовых в матче с «Галатасараем» (4:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч в составе турецкой команды забил российский полузащитник Алексей Батраков. Игра прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

«Мы играли хорошо, но это было нелегко. У них был шанс, они воспользовались им и повели в счёте. Но нашей команде удалось отреагировать, и мы вернулись в игру. Матчи в Лиге чемпионов — это всегда тяжело. Иногда мы не принимали никаких решений в последней трети поля. Но нам всё равно удалось победить на этом стадионе и при этой атмосфере», — приводит слова Флика AS.

Материалы по теме Турецкий журналист проанализировал первый гол Батракова за «Галатасарай»

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»: