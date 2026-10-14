Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче ЛЧ с «Галатасараем»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о разгромной победе сине-гранатовых в матче с «Галатасараем» (4:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч в составе турецкой команды забил российский полузащитник Алексей Батраков. Игра прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Мы играли хорошо, но это было нелегко. У них был шанс, они воспользовались им и повели в счёте. Но нашей команде удалось отреагировать, и мы вернулись в игру. Матчи в Лиге чемпионов — это всегда тяжело. Иногда мы не принимали никаких решений в последней трети поля. Но нам всё равно удалось победить на этом стадионе и при этой атмосфере», — приводит слова Флика AS.
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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:
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