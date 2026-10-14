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Созин — о голе Батракова «Барселоне»: о чём ещё может мечтать начинающий футболист?

Созин — о голе Батракова «Барселоне»: о чём ещё может мечтать начинающий футболист?
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о голе россиянина Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«У Батракова складывается фантастическая карьера. Первый домашний матч в ЛЧ, ты забиваешь «Барселоне»…. О чём ещё может мечтать начинающий футболист? Скажи кто-нибудь Алексею 10 лет назад, что сегодня он так сыграет первый домашний матч в Лиге чемпионов, он бы просто не поверил.

Забить такой великолепной команде, да даже играть против неё — это счастье. Думаю, Батраков сейчас просто счастливый человек. И пускай у него и дальше складывается счастливая футбольная карьера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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