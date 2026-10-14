Созин — о голе Батракова «Барселоне»: о чём ещё может мечтать начинающий футболист?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о голе россиянина Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

«У Батракова складывается фантастическая карьера. Первый домашний матч в ЛЧ, ты забиваешь «Барселоне»…. О чём ещё может мечтать начинающий футболист? Скажи кто-нибудь Алексею 10 лет назад, что сегодня он так сыграет первый домашний матч в Лиге чемпионов, он бы просто не поверил.

Забить такой великолепной команде, да даже играть против неё — это счастье. Думаю, Батраков сейчас просто счастливый человек. И пускай у него и дальше складывается счастливая футбольная карьера», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.