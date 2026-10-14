Алексей Батраков рассказал о своих эмоциях после матча с «Барселоной» в ЛЧ
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился эмоциями после матча с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный гол за турецкий гранд, поразив ворота соперника на 28-й минуте.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Спал хорошо ночью перед матчем с «Барсой». Хотел настроиться как на очередной матч, что это «Барселона» старался не думать. Поэтому может и получилось что-то показать на поле, днём тоже спал хорошо.
«Барселона» на данный момент лучшая команда вообще. Главный урок сегодня? Пока ещё так много эмоций… С одной стороны, безумно счастлив. Но с другой – я максималист, хоть это и «Барселона» расстроен что мы проиграли», — сказал Батраков в эфире Okko.
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Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:
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