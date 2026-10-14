15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков рассказал о своих эмоциях после матча с «Барселоной» в ЛЧ

Алексей Батраков рассказал о своих эмоциях после матча с «Барселоной» в ЛЧ
Комментарии

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился эмоциями после матча с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный гол за турецкий гранд, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Спал хорошо ночью перед матчем с «Барсой». Хотел настроиться как на очередной матч, что это «Барселона» старался не думать. Поэтому может и получилось что-то показать на поле, днём тоже спал хорошо.

«Барселона» на данный момент лучшая команда вообще. Главный урок сегодня? Пока ещё так много эмоций… С одной стороны, безумно счастлив. Но с другой – я максималист, хоть это и «Барселона» расстроен что мы проиграли», — сказал Батраков в эфире Okko.

Материалы по теме
Созин — о голе Батракова «Барселоне»: о чём ещё может мечтать начинающий футболист?

Алексей Батраков на тренировке «Галатасарая» перед «Барселоной»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android