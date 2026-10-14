Созин: игру «Барсы» надо показывать всем детям в России — тогда они влюбятся в футбол

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре «Барселоны», которая разгромила «Галатасарай» (4:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

«Как сегодня играет «Барселона» – это запредельный уровень футбола. Их игру нужно показывать всем детям в России – лучшего способа популяризации футбола для РФС нет. Тогда они влюбятся в футбол. И показывать везде.

Тогда ребята пойдут играть в футбол, а родители их туда поведут. Это высокое искусство. Да, в Россию приезжают звёзды прошлого, для болельщиков играют ветераны, это здорово. Но если дети увидят игру «Барселоны» даже по телевизору – они влюбятся в футбол. Возьмут мяч и пойдут играть. Даже у меня возникло такое желание… Это высший класс. И то, что Батраков играет с этой «Барселоной», забивает ей, усиливает ощущение гордости. Мы должны гордиться Батраковым и Сафоновым. Хотелось бы, чтобы на этом европейском уровне попробовали себя и Кисляк, и Глушенков», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.