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«Был разговор». Мусаев назвал причину поражения «Краснодара» от «Факела» в Кубке

«Был разговор». Мусаев назвал причину поражения «Краснодара» от «Факела» в Кубке
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении «быков» на своём поле в матче с «Факелом» (0:2) в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    

«Свои претензии я сказал команде, это должно остаться внутри. У меня есть претензии, в команде есть претензии друг к другу. Я задержался в раздевалке, был разговор. Мы должны разобраться. Не имеем права так играть дома. Такие результаты нельзя списывать на невезение. Мы не сделали свою работу хорошо. Если не сделаем правильные выводы, то ничего хорошего в сезоне не будет. Проблема не в ошибках, не в рикошетах, не в незабитых голах. Проблема глобальная: она внутри там», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Южане не смогли победить в пятой игре подряд.

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