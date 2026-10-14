«Надеюсь, это только начало». Батраков — после гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился эмоциями после своего гола в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный мяч в составе турецкого гранда, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

«То, что Флик за мной следил, – это, наверное, громко сказано. Надеюсь, это только начало. Какие мысли были, когда забил? Я пока этого ещё не осознал. Эмоции на поле зашкаливали, сейчас прихожу в себя. Так быстро всё произошло… Хотелось бы ещё раз прожить. Сейчас хочу пойти к родителям», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.