«Мы виноваты в этом результате». Тренер «Баварии» Компани — о ничьей с «Викингом» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Викингом» (3:3).

«Мы виноваты в этом результате. Мы полностью контролировали игру, как и в матче на выходных. Безусловно, в нашей игре были положительные моменты, и в целом мы действовали не так уж плохо. Но мы продолжаем допускать ошибки из-за потери концентрации и принимать не самые разумные решения в ключевые моменты.

В матче с «Аугсбургом» мы пропустили уже через восемь секунд, а сегодня — спустя полторы минуты. В той ситуации после углового нам необязательно было начинать розыгрыш мяча от своих ворот. Можно было просто отправить его вперёд длинной передачей. Мы это понимали, но в какой-то степени проявили излишнюю самоуверенность.

Сейчас складывается ощущение, что каждый момент соперника заканчивается голом. Но это не оправдание, ведь именно мы сами создаём такие ситуации. Вторая жёлтая карточка Майкла Олисе — очевидная глупая ошибка. Мы отдельно и предельно ясно обсудили это с командой.

При этом для меня важно, что я не вижу недостатка энергии у своих игроков. Они усердно работают и сохраняют психологическую готовность. Тем не менее мы просто не можем позволять себе подобные ошибки. Иначе побеждать становится сложно, даже если ты явно превосходишь соперника и в целом проводишь хороший матч. Индивидуальные ошибки, которые мы допускаем по собственной вине, полностью меняют итоговую картину», — приводит слова Компани Bild.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой», а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом». Оба матча состоятся 21 октября.