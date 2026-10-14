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«Мы виноваты в этом результате». Тренер «Баварии» Компани — о ничьей с «Викингом» в ЛЧ

«Мы виноваты в этом результате». Тренер «Баварии» Компани — о ничьей с «Викингом» в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Викингом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

«Мы виноваты в этом результате. Мы полностью контролировали игру, как и в матче на выходных. Безусловно, в нашей игре были положительные моменты, и в целом мы действовали не так уж плохо. Но мы продолжаем допускать ошибки из-за потери концентрации и принимать не самые разумные решения в ключевые моменты.

В матче с «Аугсбургом» мы пропустили уже через восемь секунд, а сегодня — спустя полторы минуты. В той ситуации после углового нам необязательно было начинать розыгрыш мяча от своих ворот. Можно было просто отправить его вперёд длинной передачей. Мы это понимали, но в какой-то степени проявили излишнюю самоуверенность.

Сейчас складывается ощущение, что каждый момент соперника заканчивается голом. Но это не оправдание, ведь именно мы сами создаём такие ситуации. Вторая жёлтая карточка Майкла Олисе — очевидная глупая ошибка. Мы отдельно и предельно ясно обсудили это с командой.

При этом для меня важно, что я не вижу недостатка энергии у своих игроков. Они усердно работают и сохраняют психологическую готовность. Тем не менее мы просто не можем позволять себе подобные ошибки. Иначе побеждать становится сложно, даже если ты явно превосходишь соперника и в целом проводишь хороший матч. Индивидуальные ошибки, которые мы допускаем по собственной вине, полностью меняют итоговую картину», — приводит слова Компани Bild.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой», а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом». Оба матча состоятся 21 октября.

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