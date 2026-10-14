Батраков: выходил на «Барселону» с мыслями выиграть. Я максималист

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков поделился эмоциями после своего гола в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный мяч в составе турецкого гранда, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

— Обидно, что отменили гол после углового. Думаю, матч бы вообще по-другому сложился. Возможно, радости было бы ещё больше.

— Промелькнуло, пока гол не отменили, что теперь точно зацепитесь за очки?

— Ну я в целом выходил на матч только с мыслями выиграть, только выиграть. Я максималист. И, думаю, каждый в команде такой.

— Партнёры что-то в раздевалке сказали в перерыве?

— Кто-то поздравил, но в основном все были нацелены на игру, конечно, а не меня поздравлять. Были какие-то поправки, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.