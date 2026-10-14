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Алексей Батраков рассказал, почему не поменялся футболками с игроками «Барселоны»

Алексей Батраков рассказал, почему не поменялся футболками с игроками «Барселоны»
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о том, почему не поменялся футболками с игроками «Барселоны» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонцы победили в Стамбуле со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

– Когда узнал, что будешь играть в основе?
– За два часа я узнал, что буду играть. Предварительный состав есть, но всегда может что-то измениться: я всегда готовлюсь, что могу выйти и в старте, и на замену – чтобы не расстраиваться.

– Что почувствовал, когда увидел Ямаля, Педри?
– Я увидел в первую очередь своих партнёров по команде, конечно. Хотя все футболисты в «Барселоне» именитые, но я старался не думать об этом. Если бы много думал – возможно, перегорел бы и не забил.

– Менялся с кем-то футболкой?
– Да нет, у меня такого нет.

– Что больше про исполнение мечты – дебют со «Спортингом» или сегодняшний вечер?
– Наверное, всё в совокупности. Сегодня был первый домашний матч на арене «Галатасарая», и гол, и «Барселона»… Победы не хватило.

– Сразу попал в темп игры? Всё-таки с соперником такого уровня не играл никогда.
– В темп отбора попал сразу. Бегал от Родри до Педри – вот это я поймал… А с мячом у нас не так много было времени, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков забил дебютный мяч в составе турецкого клуба, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

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