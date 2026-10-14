Алексей Батраков обратился к болельщикам из России после гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков сделал обращение к своим болельщикам из России после своего гола в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный мяч в составе турецкого гранда, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

— Что можешь сказать тем, кто болел за тебя в России? Когда ты забил – это был взрыв.

— Я только что открыл телефон и, честно, удивлён. Мне очень приятно! Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам… Не знаю, насколько всей стране — точно есть люди, которые не прямо за мной следят. Всем, кто поддерживает меня: я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь представлять, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.