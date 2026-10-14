15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков обратился к болельщикам из России после гола «Барселоне» в Лиге чемпионов

Алексей Батраков обратился к болельщикам из России после гола «Барселоне» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков сделал обращение к своим болельщикам из России после своего гола в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил дебютный мяч в составе турецкого гранда, поразив ворота соперника на 28-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

— Что можешь сказать тем, кто болел за тебя в России? Когда ты забил – это был взрыв.
— Я только что открыл телефон и, честно, удивлён. Мне очень приятно! Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам… Не знаю, насколько всей стране — точно есть люди, которые не прямо за мной следят. Всем, кто поддерживает меня: я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь представлять, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Видео
Батраков: выходил на «Барселону» с мыслями выиграть. Я максималист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android