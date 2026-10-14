«Был ещё хет-трик «Спартаку», но не прямо сильно сравнимо». Батраков — о голе «Барселоне»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков сравнил свой гол в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с хет-триком в ворота московского «Спартака» во время выступлений за «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 (4:2).

— Если бы тебе полгода назад сказали, что будет так?

— Я бы не поверил.

— Это лучший момент в карьере?

— Наверное, да. У меня ещё был хет-трик «Спартаку», но это не прямо сильно сравнимо. Я до сих пор не могу осознать, что произошло.

— У тебя уже есть фирменное празднование с Леау?

— Мы так не планировали! Не знаю, может, фоточки запостим (улыбается).

— Следующая мечта?

— Пускай мечта останется со мной, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Российский футболист забил дебютный мяч в составе турецкого гранда, поразив ворота соперника на 28-й минуте. Батраков впервые отметился голом за «Галатасарай» с момента перехода из «Локомотива» летом. В шести предыдущих играх он сделал две результативные передачи.