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Батраков — об усталости после «Барселоны»: если бы сыграл все 90 минут — не стоял бы здесь

Батраков — об усталости после «Барселоны»: если бы сыграл все 90 минут — не стоял бы здесь
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о своём состоянии после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Барселоной». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

– Тебя достаточно рано поменяли.
– Раз поменяли, значит, тренер так видит.

– А физически тебе как было?
– Наверное, я устал сильнее всего в этом матче.

– За всю карьеру?
– Один из самых тяжёлых матчей точно. Учитывая, что я ещё 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь.

– Это потому что без мяча?
– Конечно. Мало с мячом, в основном в отборе, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков забил дебютный мяч в составе «Галатасарая», поразив ворота соперника на 28-й минуте.

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