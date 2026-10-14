Батраков — об усталости после «Барселоны»: если бы сыграл все 90 минут — не стоял бы здесь

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался о своём состоянии после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Барселоной». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
– Тебя достаточно рано поменяли.
– Раз поменяли, значит, тренер так видит.
– А физически тебе как было?
– Наверное, я устал сильнее всего в этом матче.
– За всю карьеру?
– Один из самых тяжёлых матчей точно. Учитывая, что я ещё 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь.
– Это потому что без мяча?
– Конечно. Мало с мячом, в основном в отборе, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Батраков забил дебютный мяч в составе «Галатасарая», поразив ворота соперника на 28-й минуте.