Алексей Батраков рассказал, о чём подумал сразу после гола «Барселоне» в ЛЧ

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков рассказал о своих ощущениях сразу после гола в матче с «Барселоной» (1:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Футболист забил первый мяч в составе турецкого клуба, поразив ворота каталонцев на 28-й минуте.

– Первые ощущения, когда после гола упал на колени?

– Поблагодарил бога за то, что есть у меня в жизни. За каждую секунду. Я занимаюсь любимым делом, играю в Лиге чемпионов, «Барселона» – великий клуб, а у меня прекрасная семья. Я безумно счастлив, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков был заменён на 58-й минуте.

В 3-м туре общего этапа «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).