15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Звони в любое время». Батраков высказался о поддержке Торрейры в «Галатасарае»

«Звони в любое время». Батраков высказался о поддержке Торрейры в «Галатасарае»
Комментарии

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Барселоной» (1:4) высказался о поддержке команды в целом и, в частности, одноклубника Лукаса Торрейры.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

– У тебя был юношеский турнир, когда ты не забил пенальти «Барселоне», а сегодня получилось.
– Символичный им первый гол, да.

– О тебе вчера говорил Лукас Торрейра: сказал, что старается тебе помогать и опекать. Кого бы ты назвал самым близким сейчас партнёром по команде?
– Я приятно удивлён, что в целом вся команда поддерживает. Лукас был первым, кого я увидел на базе, и он первым сказал: «Звони в любое время». Он один из самых близких для меня в команде, поддерживает, помогает, всегда спросит, как дела и что мне нужно. Я ему очень благодарен, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков забил первый мяч в составе турецкого клуба, поразив ворота каталонцев на 28-й минуте.

Материалы по теме
Видео
Алексей Батраков рассказал, о чём подумал сразу после гола «Барселоне» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android