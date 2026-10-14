«Звони в любое время». Батраков высказался о поддержке Торрейры в «Галатасарае»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Барселоной» (1:4) высказался о поддержке команды в целом и, в частности, одноклубника Лукаса Торрейры.

– У тебя был юношеский турнир, когда ты не забил пенальти «Барселоне», а сегодня получилось.

– Символичный им первый гол, да.

– О тебе вчера говорил Лукас Торрейра: сказал, что старается тебе помогать и опекать. Кого бы ты назвал самым близким сейчас партнёром по команде?

– Я приятно удивлён, что в целом вся команда поддерживает. Лукас был первым, кого я увидел на базе, и он первым сказал: «Звони в любое время». Он один из самых близких для меня в команде, поддерживает, помогает, всегда спросит, как дела и что мне нужно. Я ему очень благодарен, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Батраков забил первый мяч в составе турецкого клуба, поразив ворота каталонцев на 28-й минуте.