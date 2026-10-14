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Тренер «Баварии» Компани высказался об удалении Олисе в матче с «Викингом» в ЛЧ

Тренер «Баварии» Компани высказался об удалении Олисе в матче с «Викингом» в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал удаление вингера Майкла Олисе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Викингом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

«Он понимает, что ошибся. Видно, что он сожалеет о случившемся и о том, что подвёл команду. Это нормально — подобное случается. Сегодня был не финал и не полуфинал, но именно такие эпизоды могут оказать решающее влияние на весь сезон.

Я сказал ему, что соперник его переиграл. Когда ты намного сильнее оппонента, иногда нужно просто делать своё дело и сосредоточиться на том, чтобы превосходить его, а не ввязываться в ненужные ситуации.

Теперь мы уже ничего не можем изменить. Надеюсь, в будущем мы сможем оглянуться на этот момент и сказать, что извлекли из него урок», — приводит слова Компани Bild.

На 73-й минуте Олисе сфолил на сопернике и получил жёлтую карточку, после чего откинул мяч в лицо оппоненту и получил второй «горчичник». Француза удалили с поля, он пропустит матч с «Арсеналом».

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